Экс-супруга звезды «Универа» обвинила актера в насилии 

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко в эфире программы «Звезды сошлись!» объяснила , почему их общая дочь не горит желанием общаться с отцом. По её словам, ребенок не раз становился свидетелем, как папа поднимал руку на маму.

Маирко подчеркнула, что они часто ссорились с Гогунским. Нередко словесные перепалки перерастали в рукоприкладство. Актер при этом не рассчитывал силу и доводил ситуацию до кровопролития.

«Однажды дочь реально смывала с меня кровь в ванной», — отметила Маирко.

По ее словам, ребенок испытывал стресс во время семейных скандалов, а, видя, как мать страдает, девочка начала бояться отца. Бывшая жена актера уверяет, что 11-летняя Милана сама «заблокировала» Гогунского, поэтому он не может с ней поговорить. При этом она со своей стороны старается наладить отношения отца с дочерью. По словам Маирко, она регулярно пишет бывшему мужу, чтобы он приезжал, но он в последний раз он даже не поздравил ребенка с днем рождения.

«Он в ее жизни был редким гостем всегда», — пояснила женщина.

Гогунский в свою очередь уверяет, что его общению с Миланой препятствует бывшая супруга. Он подчеркнул, что не отказывается от алиментов и старается наладить связь в первую очередь с Маирко, потому что «без хорошего отношения с матерью — отношений с дочерью не будет».

После развода Гогунского и Маирко в 2019 году, как сообщал «Рамблер», в СМИ появлялась информация о том, что актер начал встречаться с экс-стриптизершей из Алтайского края Анастасией Разовой (Либерман). Девушка на своей странице в соцсети публиковала видео, на котором она ужинает в компании актера, который нежно держит ее за руку. Журналисты отмечали, что Разова переехала в Москву три года назад, но уже часто отдыхает за рубежом, ездит на Porsche — всё на зарплату «мастера по наращиванию волос».