Скончался стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

На 55-ом году жизни скончался стилист звёзд российского шоу-бизнеса Александр Шевчук. О его смерти в Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.
На своей странице артистка опубликовала фотографию, на которой она изображена вместе с Шевчуком. На снимке оба улыбаются.
«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…», — написала Вайкуле (орфография и пунктуация автора сохранены –прим. ред.).
РЕН ТВ сообщает, что Шевчук сильно болел осенью прошлого года. Подробности ситуации не известны, однако сам стилист подчеркивал, что его недуг не был связан с коронавирусом.
Александр Шевчук известен по своему сотрудничеству с ведущими звёздами отечественного шоу-бизнеса. Он работал с Аллой Пугачёвой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, а также был приглашенным экспертом в телепроектах «Фабрика звёзд», «Две звезды», «Фактор А».
В конце декабря, как сообщал «Рамблер», на 99 году жизни умер французский модельер Пьер Карден. Кутюрье ушел из жизни в больнице, расположенной в пригороде Нейи-сюр-Сен на западе Парижа. Там же годом ранее скончался немецкий художественный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет.