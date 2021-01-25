Алексей Панин тайно женился

Звезда «Жмурок» и один из самых скандальных актёров российского кино 43-летний Алексей Панин связал себя узами брака с 40-летней Евой Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года.

В эфире программы «Звёзды сошлись» Тарлакян рассказала, что с Паниным они познакомились почти год назад. Произошло это в кругу общих друзей. Жена актёра считает его очень открытым и харизматичным человеком.

Говоря о 12-летней дочери Панина Анне, она отметила, что «Нюся похожа на папу» и что она уже встречалась с девочкой. При этом Ева заявила, что родная мать не хочет поддерживать отношения с Нюсей.

С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в неё просто невозможно не влюбиться, — призналась Тарлакян.

Панин несколько месяцев назад переехал в Испанию. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте вместе со своей дочкой. Алексей известен своими провокационными высказываниями, а также появлением в ряде порнографических роликов. Актёр периодически попадает в различные скандальные истории. Последний раз его выгнали с похорон Михаила Кокшенова . На них Панин не сдержался и назвал покойного «бездарным режиссёром».