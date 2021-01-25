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Алексей Панин женился во второй раз 

News.ru и ещё 3 49 минут назад
Алексей Панин тайно женился
Фото: Instagram
Звезда «Жмурок» и один из самых скандальных актёров российского кино 43-летний Алексей Панин связал себя узами брака с 40-летней Евой Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года.
В эфире программы «Звёзды сошлись» Тарлакян рассказала, что с Паниным они познакомились почти год назад. Произошло это в кругу общих друзей. Жена актёра считает его очень открытым и харизматичным человеком.
Говоря о 12-летней дочери Панина Анне, она отметила, что «Нюся похожа на папу» и что она уже встречалась с девочкой. При этом Ева заявила, что родная мать не хочет поддерживать отношения с Нюсей.

С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в неё просто невозможно не влюбиться, — призналась Тарлакян.

Панин несколько месяцев назад переехал в Испанию. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте вместе со своей дочкой. Алексей известен своими провокационными высказываниями, а также появлением в ряде порнографических роликов. Актёр периодически попадает в различные скандальные истории. Последний раз его выгнали с похорон Михаила Кокшенова. На них Панин не сдержался и назвал покойного «бездарным режиссёром».
В начале января мама артиста Татьяна Власова, скончалась. СМИ сообщали, что причиной стал коронавирус, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Михаил Кокшенов , Алексей Панин , Испания
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