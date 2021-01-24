Вдова Грачевского обратилась к умершему мужу 

Со дня похорон художественного руководителя «Ералаша» прошла уже неделя.
Вдова покойного, актриса Екатерина Белоцерковская, пока не может примириться с потерей любимого человека.
В сторис инстаграма она оставила трогательное обращение к своему ушедшему из жизни супругу.
Екатерина написала, что любит мужа и не может поверить, что его больше нет. Она понимает, что ныне обитель его — холодная земля, но все равно он всегда будет рядом.
И поблагодарила его за сына — в нынешней беде маленький Филипп стал для нее спасением и утешением.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося от последствий заражения коронавирусом.
Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.