Савичева рассказала о несбывшейся мечте 

«Кем вы мечтали стать в детстве? Сбылись ли эти мечты? Мне было бы очень интересно почитать! Обо мне вы наверняка знаете, я мечтала стать балериной, но меня не взяли. Так или иначе все желания были связаны со сценой, поэтому далеко я не ушла», — сообщила певица.