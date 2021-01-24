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Москва

Савичева рассказала о несбывшейся мечте 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Савичева рассказала о несбывшейся мечте
Фото: РИА Новости
Юлия Савичева разместила в инстаграме очень милый пост. Она рассказала подписчикам о своей детской мечте.
Юлия с малых лет хотела выступать на сцене, правда, сначала она планировала стать балериной.

«Кем вы мечтали стать в детстве? Сбылись ли эти мечты? Мне было бы очень интересно почитать! Обо мне вы наверняка знаете, я мечтала стать балериной, но меня не взяли. Так или иначе все желания были связаны со сценой, поэтому далеко я не ушла», — сообщила певица.

Фолловеры поддержали тему, и начали рассказывать, как у кого в жизни сложилось. Сложилось по-разному.

«Я с детства рисую и поэтому всегда мечтала стать дизайнером или художницей, и я стала и дизайнером и художницей, и мне очень нравится эта творческая профессия», «Мечтала стать визажистом, а всю жизнь работаю в общепите, но на работу хожу с удовольствием» «Мечтал летчиком вертолета но не сбылось, зато щас охранником стал».

Как ранее писал «Рамблер», певица Юлия Савичева надорвала мышцы пресса и попала в больницу.
Артистка объяснила поклонникам, что получила травму в ходе репетиции, и рассказала, что каждый поворот в сторону доставлял ей дикую боль.
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Шоу-бизнес , Юлия Савичева
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