Рудковская отправила сына на экспертизу ради суда со СМИ 

«В любом уголовном деле, когда рассматриваются подобные вопросы, назначается медицинская экспертиза, поскольку судья должен понимать, что ребенка оклеветали. Поэтому и психологи делали экспертизу и сейчас нам предстоит судебно-медицинская экспертиза. Мы готовы на это пойти, чтобы у судьи не было никаких вопросов в отношении Саши.. Поэтому экспертиза нужна. Более того, я сама на ней настаивала, чтобы в рамках суда и следствия у нас были доказательства абсолютной клеветы со стороны журналиста и тех, кто это заказал», — объяснила ситуацию Яна журналистам «Комсомольской правды».