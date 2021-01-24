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Москва

Рудковская отправила сына на экспертизу ради суда со СМИ 

Ирина Лебедева 1 час назад
Рудковская отправила сына на экспертизу ради суда со СМИ
Фото: РИА Новости
В прошлом году в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что у сына Яны Рудковской и фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тяжелое заболевание.
Эта новость распространялась на фоне возмущения многими фолловерами якобы невыносимо тяжелым графиком тренировок и учебы маленького Александра.
Яна Рудковская решила вступить в борьбу с клеветниками, инициировала судебное дело. Теперь же мальчику назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

«В любом уголовном деле, когда рассматриваются подобные вопросы, назначается медицинская экспертиза, поскольку судья должен понимать, что ребенка оклеветали. Поэтому и психологи делали экспертизу и сейчас нам предстоит судебно-медицинская экспертиза. Мы готовы на это пойти, чтобы у судьи не было никаких вопросов в отношении Саши.. Поэтому экспертиза нужна. Более того, я сама на ней настаивала, чтобы в рамках суда и следствия у нас были доказательства абсолютной клеветы со стороны журналиста и тех, кто это заказал», — объяснила ситуацию Яна журналистам «Комсомольской правды».

Как ранее писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская будет добиваться реального лишения свободы для лиц, которые «оклеветали» ее сына Сашу.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Комсомольская правда
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