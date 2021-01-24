Пынзарь уличили в использовании фотошопа 

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Дарья и Сергей Пынзари отдыхают в Соединенных Штатах

Как и положено звездам, регулярно выкладывают фото— и видеоотчеты с красивыми видами.

Пара уже побывала в Нью-Йорке , в Майами . Отчитывались снимками. А на этот раз они показали фотографии и ролик из сафари-парка, Флорида.

Солнце, зелень, экзотические животные. Дарья позирует на фоне местной флоры. Девушка в коротенькой юбочке и легком топе демонстрирует стройную фигурку.

Уже скольких знаменитостей подводили программы «улучшайзинга».

Стремясь сделать талию тонкой, волосы пышными, а ноги — длинными, селебрити забывают, что при этом следует обращать внимание на фон снимков. Он искажается, и получается смешно…

Вот и на этот раз Даше указали на использование программ для коррекции.

Рука девушки из-за этого приобрела странную форму.