Пынзарь уличили в использовании фотошопа 

Дарья и Сергей Пынзари отдыхают в Соединенных Штатах.
Как и положено звездам, регулярно выкладывают фото— и видеоотчеты с красивыми видами.
Пара уже побывала в Нью-Йорке, в Майами. Отчитывались снимками. А на этот раз они показали фотографии и ролик из сафари-парка, Флорида.
Солнце, зелень, экзотические животные. Дарья позирует на фоне местной флоры. Девушка в коротенькой юбочке и легком топе демонстрирует стройную фигурку.
Уже скольких знаменитостей подводили программы «улучшайзинга».
Стремясь сделать талию тонкой, волосы пышными, а ноги — длинными, селебрити забывают, что при этом следует обращать внимание на фон снимков. Он искажается, и получается смешно…
Вот и на этот раз Даше указали на использование программ для коррекции.
Рука девушки из-за этого приобрела странную форму.
«А что с рукой? Она живет отдельно», — посмеялись подписчики.
Как ранее сообщал «Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала в Instagram, что их с мужем поездку в Нью-Йорк омрачил обман, из-за которого пара лишилась 460 долларов.