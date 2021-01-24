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Москва

Боня рассказала об ограблении 

Майк Габриелян 1 час назад
Боня рассказала об ограблении
Фото: РИА Новости
В Монако обокрали 41-летнюю российскую теледиву Викторию Боню. Об инциденте она рассказала в инстаграме. Воры залезли в её княжеские апартаменты, перевернули всё верх дном, и утащили «огромное количество дорогих сумок» — на 250 тысяч евро. Боня опубликовала в сторис несколько снимков разграбленной квартиры.
Телеведущая обратилась в полицию княжества, там составили опись пропавшего. По словам Бони, налетчики забрали только дорогостоящие брендовые дамские сумки. Она сожалеет, что не оказалась в тот момент дома. По ее словам, злодеи взломали дверь, и «ковыряли в стене» 250 тысяч евро — полная стоимость того, что они унесли.

«Вещи не украли, даже шубы. Брали только сумки, их проще сбывать! Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела», — написала обозленная жертва воров.

Ведущая заявила, что ранее уже сталкивалась с попыткой обворовать эти же апартаменты. Воры пробрались через балкон, не стесняясь дневного времени. Тогда она заявила полиции, что опасается новой кражи, и она действительно произошла.

«Прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти… Я говорила полиции, что они вернутся», — заявила Боня.

В Монако телеведущая живет в частном доме на берегу моря с личным пляжем. Она активно ведет инстаграм. В последних записях Боня рассказала как почти десять лет назад «поменяла среду обитания, переехав из Москвы в Монако».
Ранее «Рамблер» сообщал, что социологи попытались разобраться, почему в России существует огромная финансовая пропасть между богатыми и бедными: первые много воруют или вторые мало работают?
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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