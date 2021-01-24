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Воля и Харламов предвидели травлю Манукяна 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Воля и Харламов предвидели травлю Манукяна
Фото: Instagram
Полтора года вся страна следила за развитием романа Ольги Бузовой и Давида Манукяна.
Поклонники певицы уже поверили, что их кумир наконец-то нашла свое личное счастье и вот-вот выйдет замуж за любимого, — пишет СтарХит. Единственного и неповторимого Даву.
И вот — разрыв!
Да еще по очень веской причине.
Теперь на Манукяна обрушился вал негатива от пылающих праведным гневом фолловеров.
Ведь это именно Ольга сделала его звездой, пусть не первой, но видимой величины.
А он поступил как предатель. Теперь очень многие посылают ему проклятья.
А ведь Воля с Харламовым заранее предупреждали Давида, чтобы тот не натворил глупостей. Комики Comedy Club пророчески заявляли:

«То, что вы вместе, это шикарно, но, не дай Бог, что-то пойдет не так. Во-первых, от тебя отпишутся 60 миллионов подписчиков, тебе будут писать: „Умри, сука!“. А потом пойдут клипы, клипы, клипы».

Так и происходит. Кстати, Манукян в больницу попал. С травмой, полученной на репетиции «Танцев со звездами».
Как ранее писал «Рамблер», певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян никогда не были женаты, а новости об их скандальном расставании — «черный пиар».
Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Роза Сябитова , StarHit , Радиостанция "Говорит Москва"
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