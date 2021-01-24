Манукян попал в больницу 

Неприятности так и посыпались на Давида Манукяна. Несколько дней назад его бросила Ольга Бузова, причем со скандалом, обвинив в изменах и избиении.
Теперь же новая беда — он попал в больницу. Как стало известно журналистам СтарХита, во время репетиции шоу «Танцы со звездами» он сильно повредил руку. Манукян вывихнул плечевой сустав.
Травма, безусловно, рядовая, но сопровождается сильными болевыми ощущениями, а также требует фиксации и обездвиживания поврежденного сустава.
Как скоро Дава сможет вернуться к полноценной жизни и тренировкам — пока неизвестно.
Как ранее писал «Рамблер», стало известно, из-за кого разрушился союз Ольги Бузовой и Давида Манукяна.
Как установили журналисты, это Дарья Палей, его партнерша по «Танцам со звездами». Они и познакомились на этой передаче.
Дарье 23 года, она хореограф. У нее двухлетняя дочка, и она замужем.