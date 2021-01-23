Поргина рассказала, как в нее швыряли кирпичи и гвозди 

Имя Людмилы Поргиной неотделимо от имени ее знаменитого супруга — Николая Караченцова

Вдова охотно делится с журналистами и публикой историями из их совместной жизни.

А жить со звездой было непросто.

Николая Караченцова, когда он был в зените славы, поклонницы буквально одолевали. Даже дома от них не было покоя.

«Мой муж был секс-символом, который потрясал умы многих женщин! Я его не ревновала. Но, конечно, меня раздражало, что у подъезда всегда стояла толпа девушек, которые кричали: «Николай, Николай!» Со мной они не церемонились: «А ну пошла вон отсюда!» Естественно, я была им не нужна совершенно», — цитирует слова актрисы Собеседник.

Действительно, законную супругу юные и не очень хищницы воспринимали как досадное препятствие. Которое неплохо бы убрать с дороги…

«Когда я шла домой и пела песню, в меня кидали кирпичами и гвоздями. А когда, наконец, поднималась на свой этаж, раздавался звонок. Я поднимала трубку и слышала: «Скажите, а эта с***-проститутка уже пришла домой?» Я уже так к этому привыкла, что отвечала: «С*** пришла, а проститутка — еще нет!», — вспоминает Поргина.

Как ранее писал «Рамблер», Людмила Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тысяч рублей каждый месяц в качестве пенсии.

По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия. При этом она добавила, что «счастье — не в бриллиантах», а в любви и в работе.

В пример она привела свою любовь к мужу, ради которого бросила театр.