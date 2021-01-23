Шепелев вспомнил события 10-летней давности 

Философский пост разместил в инстаграме телеведущий Дмитрий Шепелев

Он оценил, как изменился за последние 10 лет, и порассуждал, что произойдет еще через десятилетие. Сейчас телеведущему 37.

Последние два года он в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой , дочь которой ходила в ту же группу детского сада, что и сын Шепелева. Они живут семьей — Дмитрий, Екатерина, дети Платон и Лада.

«В этот день ровно 10 лет назад в 2011 году я сбежал из Москвы от одной милой, но очень настойчивой барышни в Церматт (это Швейцария), чтобы вдоволь оттянуться в горах с друзьями», — написал он в микроблоге

И фотографии подобрал соответствующие. Одна — утренняя, широко улыбающийся Дмитрий вышел на балкон встретить рассвет. Вторая — ночная, полумрак, шампанское, в зеркале за спиной Дмитрия отражается силуэт девушки.

«В этот же день, но уже в 2021 году, я спешу поскорее закончить дела для того, чтобы с любимой и двумя детьми сесть перед экраном и насладиться дома семейным кино. В планах пока только летний отпуск на море. Прикольно! Интересно, что там в 2031-м? Опять на свидание? Или четверо детей?»

Поклонники поняли, что Дмитрий намекнул на отношения с Жанной Фриске , и попеняли ему, что можно было бы высказываться поделикатнее.

Как оказалось, многие из них до сих пор следят за судьбой бывшего возлюбленного безвременно ушедшей из жизни звезды.

«Прозвучало мерзко: я убежал от Жанны, а сейчас не убежал».

Как ранее писал «Рамблер», мать и отец Жанны Фриске обратились в суд после того, как узнали, что Дмитрий Шепелев решил продать долю в квартире певицы, принадлежащую сыну артистки — Платону.