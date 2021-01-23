Шепелев вспомнил события 10-летней давности 

Философский пост разместил в инстаграме телеведущий Дмитрий Шепелев.
Он оценил, как изменился за последние 10 лет, и порассуждал, что произойдет еще через десятилетие. Сейчас телеведущему 37.
Последние два года он в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, дочь которой ходила в ту же группу детского сада, что и сын Шепелева. Они живут семьей — Дмитрий, Екатерина, дети Платон и Лада.
«В этот день ровно 10 лет назад в 2011 году я сбежал из Москвы от одной милой, но очень настойчивой барышни в Церматт (это Швейцария), чтобы вдоволь оттянуться в горах с друзьями», — написал он в микроблоге
И фотографии подобрал соответствующие. Одна — утренняя, широко улыбающийся Дмитрий вышел на балкон встретить рассвет. Вторая — ночная, полумрак, шампанское, в зеркале за спиной Дмитрия отражается силуэт девушки.
«В этот же день, но уже в 2021 году, я спешу поскорее закончить дела для того, чтобы с любимой и двумя детьми сесть перед экраном и насладиться дома семейным кино. В планах пока только летний отпуск на море. Прикольно! Интересно, что там в 2031-м? Опять на свидание? Или четверо детей?»
Поклонники поняли, что Дмитрий намекнул на отношения с Жанной Фриске, и попеняли ему, что можно было бы высказываться поделикатнее.
Как оказалось, многие из них до сих пор следят за судьбой бывшего возлюбленного безвременно ушедшей из жизни звезды.
«Прозвучало мерзко: я убежал от Жанны, а сейчас не убежал».
Как ранее писал «Рамблер», мать и отец Жанны Фриске обратились в суд после того, как узнали, что Дмитрий Шепелев решил продать долю в квартире певицы, принадлежащую сыну артистки — Платону.
Родители звезды отметили, что, хотя телеведущий их ни о чем не предупредил, при этом новость не стала для них неожиданностью.