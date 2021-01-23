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Волочкова показала взрослую дочь 

Ирина Лебедева 49 минут назад
Волочкова показала взрослую дочь
Фото: Instagram
На днях Анастасия отмечала день рождения.
На вечеринке в ее честь, как обратили внимание поклонники, не были замечены родственники балерины.
Однако чуть позже звезда выложила в инстаграм фотографию с дочерью Ариадной.
Девушке уже 15 лет, и выглядит она совсем взрослой. Ростом она с маму, тоненькая, стройная и покрасилась, как и мама — в блондинку.

«Моя поддержка и счастье — Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней. Ариша, спасибо тебе за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете», — Анастасия трогательно призналась в любви к дочери.

Ариадна — дочь Волочковой от союза с Игорем Вдовиным. Девочка предпочла жить с отцом, несмотря на то, то тот женился и у него родились еще дети.
На этот раз Анастасия решила не закрывать комментарии. И не прогадала — в микроблоге шквал поздравлений и комплиментов — и маме, и дочери.

«Как две сестренки! Анастасия вы красавица!», «какая взрослая уже дочь, Настя ваша надежда и опора, всего вам самого наилучшего и большой любви!»

Как ранее сообщал «Рамблер», летом Волочкова рассказала, что намерена выйти замуж за своего возлюбленного — самого сильного, мощного и влиятельного человека.
Его имя она не назвала. Балерина сообщила, что свадьба состоится осенью.
Позже она рассказала о переносе торжества из-за невозможности подготовиться к нему из-за пандемии.
Далее Анастасия якобы передумала выходить замуж.
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