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Москва

Бузова раскрыла причину разрыва с Давой 

Елена Прошина 45 минут назад
Бузова пожаловалась на побои со стороны Давы
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова на своей странице в Instagram приоткрыла завесу тайны, почему рассталась с блогером Давой (Давид Манукян). Телеведущая намекнула на систематические избиения со стороны молодого человека.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Бузова объявила о расставании с Манукяном. Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее возлюбленный «творит страшные и не понятные вещи». Артистка подчеркнула, что все еще его любит, но не может быть с ним. Бузова также попросила подписчиков не задавать вопросов о Манукяне и помочь ей «выжить», потому что в настоящее время ее сестра борется с последствиями инсульта, а бабушка лечится от рака. Позже в сториз Бузовой появился скриншот диалога из WhatsApp предположительно с Манукяном. В нем телеведущая указывает на пост его матери, в котором она называет блогера «самым добрым и человечным».

«Может пора рассказать твоей маме какое ты чудовище на самом деле ты меня бьешь плюешь в лицо и как оскорбляешь», — говорится в сообщении, которое Бузова отправила собеседнику.

В последующих сториз телеведущая говорит, что не знает, правильно поступает или нет, что «так бывает», что она «заблокировала» Манукяна, что ей «х…о» (плохо — прим. ред.). При этом артистка едва сдерживает слезы.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова
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