Наташа Королева призвала очистить телевидение от скандального контента

«Делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку. Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну. Действительно, непонятно, для каких целей ее выставляют главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают?» — отметила певица.