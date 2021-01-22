Наташа Королева призвала очистить телевидение от скандального контента

Певица Наташа Королева после программы «В тени Примадонны» поддержала предложение коллег очистить телевидение от скандального контента. Об этом пишет ФАН.
Как сообщал «Рамблер», ранее участники программы «В тени Примадонны» певцы Лика Стар и Игорь Наджиев пожаловались на обман со стороны журналистов. По словам артистов, их не предупредили, что передача посвящена Пугачевой, а пригласили поговорить о творчестве и пандемии.
Позднее выяснилось, что муж Пугачевой Максим Галкин и ее представитель Елена Чупракова также недовольны тем, как певица была показана в программе. А Лика Стар заявила о необходимости начать движение за чистоту телевидения.
Королева также высказалась о скандале, отметив, что на федеральных телеканалах «артистов вываливают в грязи».
«Делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку. Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну. Действительно, непонятно, для каких целей ее выставляют главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают?» — отметила певица.
По ее словам, контент на телеканалах нужно улучшать, так как «от некоторых передач берет оторопь».
«Я рада, что мои коллеги-артисты призвали всех объединиться под знаменами движения за чистоту телевидения. Я с вами!» — заверила артистка.