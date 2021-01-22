Сябитова не поверила в развод Бузовой и Манукяна

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах. Однако официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила, а сегодня объявила о расставании с блогером. Она также намекнула на систематические избиения со стороны молодого человека.

По мнению Сябитовой, Бузова и Манукян не женаты, а вся эта история была для привлечения внимания.

«Надо прийти в ЗАГС, расписаться и поставить штамп в паспорте. Только при этих условиях вы считаетесь мужем и женой, все остальное — пиар. В случае Оли Бузовой и Давы — как раз та самая хайповая история», — пояснила она.

Сваха также назвала черным пиаром «в виде мордобития» сообщения о расставании певицы и блогера.