Сябитова не поверила в развод Бузовой и Манукяна

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян никогда не были женаты, а новости об их скандальном расставании — «черный пиар». Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах. Однако официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила, а сегодня объявила о расставании с блогером. Она также намекнула на систематические избиения со стороны молодого человека.
По мнению Сябитовой, Бузова и Манукян не женаты, а вся эта история была для привлечения внимания.
«Надо прийти в ЗАГС, расписаться и поставить штамп в паспорте. Только при этих условиях вы считаетесь мужем и женой, все остальное — пиар. В случае Оли Бузовой и Давы — как раз та самая хайповая история», — пояснила она.
Сваха также назвала черным пиаром «в виде мордобития» сообщения о расставании певицы и блогера.
«Это очень хорошо заходит, у нас российские люди это очень любят. На этом еще очень долго можно давать о себе знать. (…) Оля Бузова — очень успешный и денежный проект, нравится он или нет. Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание», — уверяет телеведущая.