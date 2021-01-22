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«Нужно было расстаться»: домработница Киркорова объяснила свое увольнение 

Вероника Полынина 1 час назад
Киркоров выплатил уволенной домработнице выходное пособие
Фото: РИА Новости
Бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова объяснила причину своего увольнения.

«Видно, уже настало время. Нужно было расстаться. Просто, мы, значит, устали, наверное, друг от друга», — сказала она «Пятому каналу».

80-летняя Людмила призналась, что скучает по дому бывшего работодателя, а еще больше — по его детям Мартину и Алле-Виктории. По ее словам, дети каждый год подписывали ей открытки на Новый год, а в этом году она поздравлений не получила. Людмила захотела поздравить детей по телефону, но Филипп не взял трубку.

«Детишки никогда ни в чем не виноваты, так что… Просто… Не знаю…» — расстроилась женщина.

Людмила Дороднова начала работать у Аллы Пугачевой еще в 80-х годах, и роман Примадонны с Киркоровым начинался на ее глазах.
После расставания знаменитой пары Людмила осталась с Филиппом, однако и с Аллой сохранила хорошие отношения.
Женщина призналась, что увольнение стало для нее неожиданностью.

«Он мне сказал: «Давай, тебе пора отдыхать. Поезжай к себе и отдыхай»», — рассказала женщина.

Как писал «Рамблер», об увольнении Филиппом Киркоровым домработницы Люси, которая проработала у него 30 лет, стало известно в середине декабря. Киркоров объяснил, что сделал это из-за возраста помощницы. По словам артиста, он выплатил Люсе выходное пособие, которое обеспечит ей безбедную жизнь на ближайшие 10 лет.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева
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