Киркоров выплатил уволенной домработнице выходное пособие

Бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова объяснила причину своего увольнения.

«Видно, уже настало время. Нужно было расстаться. Просто, мы, значит, устали, наверное, друг от друга», — сказала она «Пятому каналу».

80-летняя Людмила призналась, что скучает по дому бывшего работодателя, а еще больше — по его детям Мартину и Алле-Виктории. По ее словам, дети каждый год подписывали ей открытки на Новый год, а в этом году она поздравлений не получила. Людмила захотела поздравить детей по телефону, но Филипп не взял трубку.

«Детишки никогда ни в чем не виноваты, так что… Просто… Не знаю…» — расстроилась женщина.

Людмила Дороднова начала работать у Аллы Пугачевой еще в 80-х годах, и роман Примадонны с Киркоровым начинался на ее глазах.

После расставания знаменитой пары Людмила осталась с Филиппом, однако и с Аллой сохранила хорошие отношения.

Женщина призналась, что увольнение стало для нее неожиданностью.

«Он мне сказал: «Давай, тебе пора отдыхать. Поезжай к себе и отдыхай»», — рассказала женщина.

Как писал «Рамблер», об увольнении Филиппом Киркоровым домработницы Люси, которая проработала у него 30 лет, стало известно в середине декабря. Киркоров объяснил, что сделал это из-за возраста помощницы. По словам артиста, он выплатил Люсе выходное пособие, которое обеспечит ей безбедную жизнь на ближайшие 10 лет.