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Москва

У Анфисы Чеховой заподозрили рассеянный склероз 

Елена Прошина 1 час назад
У Анфисы Чеховой заподозрили рассеянный склероз
Фото: РИА Новости
Пользователи инстаграма заподозрили, что телеведущая Анфиса Чехова больна рассеянным склерозом.
Сегодня Чехова опубликовала селфи, а в подписи к нему рассказала, что всегда опаздывает и ужасно рассеяна. По ее словам, она регулярно проезжает нужные повороты, забывает, что делала вчера, адреса и имена людей, о встречах и съемках.

«Но есть и плюсы: я не помню зла, которое мне делали. Помню, что человек не очень хороший, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убей не помню. Поэтому со временем решаю, что мне показалось, что было между нами что-то плохое, и продолжаю нормально общаться», — рассказала телеведущая.

Также она сообщила, что не умеет расчитывать время, отслеживать его и укладываться в него, с трудом определяет время по механическим часам, не запоминает цифры, даже легкие. Чехова высказала мнение, что эта информация может пригодиться тем, чье имя или день рождения она забудет, или к кому опоздает.

«У вас реально проблемы! Так переедете кого-то машиной и не заметите! Может, это рассеянный склероз, а не ваш характер и особенность… Провериться не мешало бы… дальше будет хуже», — написал один из комментаторов.

Чехова ответила ему, что обращалась к врачу по данному вопросу. Тот объяснил ей, что рассеянный склероз не имеет никакого отношения к нарушениям памяти и рассеянности внимания, а у нее просто такая особенность — не держать в памяти много информации.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова
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