Катя Лель показала своим поклонникам НЛО

Певица Катя Лель опубликовала в Instagram видео с неопознанным летающим объектом. На записи, которой поделилась артистка, запечатлен светящийся и пульсирующий круг в небе.

«Как же давно вас не было!» — написала она, добавив эмодзи инопланетянина и летающей тарелки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Певица подчеркнула, что НЛО она заметила 21.01.2021.

«Космические врата, гармония Божественного и земного. Время имеет существенное значение. Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определённо покидает эту планету! Свет выиграл!» — заявила она.

Лель призвала подписчиков «настроиться на свет своего сердца и излучать свет в окружающее пространство».

Как писал «Рамблер», в 2019 году Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами. По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед.

По словам Лель, все присутствовавшие отключились на 35 минут, хотя им показалось, что прошел лишь миг. Лель утверждает, что недосчиталась зубов, когда пришла в себя.

Певица отмечала, что позже у нее было еще несколько контактов с инопланетянами, благодаря чему у нее появились необычные способности, в том числе музыкальные.