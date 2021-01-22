Мать блогера Манукяна осудила Бузову за разрыв с сыном

Мать блогера Давида Манукяна Анна резко высказалась о бывшей девушке своего сына — певице и телеведушей Ольге Бузовой. Об этом пишет News.ru

Как сообщал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах. Однако официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила, а сегодня объявила о расставании с блогером. Она также намекнула на систематические избиения со стороны молодого человека.

После заявления певицы, хейтеры начали атаковать аккаунты Давы и его матери. Анна Манукян в ответ резко высказалась о своей несостоявшейся невестке.

Она напомнила, что ранее Бузова намекала, что ее бил и бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов

«И Тарасов бил, и сейчас она пьяная перед всей страной «сторис» строчит. Она конченая шлюха, алкоголичка», — заявила Анна Манукян.

Она поблагодарила за высказанную им с сыном поддержку и закрыла комментарии.