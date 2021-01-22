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Москва

«Алкоголичка»: мать Манукяна заклеймила Бузову 

Елена Прошина 1 час назад
Мать блогера Манукяна осудила Бузову за разрыв с сыном
Фото: РИА Новости
Мать блогера Давида Манукяна Анна резко высказалась о бывшей девушке своего сына — певице и телеведушей Ольге Бузовой. Об этом пишет News.ru.
Как сообщал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах. Однако официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила, а сегодня объявила о расставании с блогером. Она также намекнула на систематические избиения со стороны молодого человека.
После заявления певицы, хейтеры начали атаковать аккаунты Давы и его матери. Анна Манукян в ответ резко высказалась о своей несостоявшейся невестке.
Она напомнила, что ранее Бузова намекала, что ее бил и бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов.

«И Тарасов бил, и сейчас она пьяная перед всей страной «сторис» строчит. Она конченая шлюха, алкоголичка», — заявила Анна Манукян.

Она поблагодарила за высказанную им с сыном поддержку и закрыла комментарии.

«Давид, как всегда, промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Спасибо всем, кто знает нас и поддерживает в эту минуту. А кто делает вид, что не понимает, Бог с вами», — отметила она.

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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян
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