Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Собчак похвасталась отдыхом на Мальдивах 

Вероника Полынина 13 минут назад
Собчак сняла виллу на Мальдивах стоимостью 350 тысяч рублей в сутки
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак показала, как отдыхает на Мальдивах на вилле стоимостью 350 тысяч рублей в сутки.
Ксения выбрала для отдыха с семьей пятизведочный курорт Joali Maldives, расположенный на атолле Раа, и сняла самую дорогую виллу комплекса.
Ксения устроила подписчикам в Instagram виртуальную экскурсию по вилле. В особняке площадью 860 квадратных метров расположены две спальни, две гардеробные, кухня, гостиная, библиотека, терраса с бассейном и ванна на открытом воздухе.
К слову, Ксения летела на Мальдивы на частном самолете. Ранее она опубликовала снимок, на котором задумчиво смотрит в иллюминатор, держа в руке бутерброд с черной икрой. На запястьях телеведущей красуются массивные браслеты, в том числе украшения Love от Картье из белого, желтого и розового золота с бриллиантами стоимостью от 550 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый в зависимости от количества камней.
Дима Билан потратил на отдых 5 миллионов рублей
Пользователи раскритиковали журналистку за пристрастие к роскоши.

«Ну что за лухари жизнь, Ксения Анатольевна! И картье и чёрная икра и частный борт. Неужели ютубчик так приносит или муж-актёр/режиссёр так гонорары поднял?» — написала Ксении одна из подписчиц.

«Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль», — ответила ей Собчак.

Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дима Билан , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение