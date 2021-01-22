Собчак сняла виллу на Мальдивах стоимостью 350 тысяч рублей в сутки

Телеведущая Ксения Собчак показала, как отдыхает на Мальдивах на вилле стоимостью 350 тысяч рублей в сутки.

Ксения выбрала для отдыха с семьей пятизведочный курорт Joali Maldives, расположенный на атолле Раа, и сняла самую дорогую виллу комплекса.

Ксения устроила подписчикам в Instagram виртуальную экскурсию по вилле. В особняке площадью 860 квадратных метров расположены две спальни, две гардеробные, кухня, гостиная, библиотека, терраса с бассейном и ванна на открытом воздухе.

К слову, Ксения летела на Мальдивы на частном самолете. Ранее она опубликовала снимок, на котором задумчиво смотрит в иллюминатор, держа в руке бутерброд с черной икрой. На запястьях телеведущей красуются массивные браслеты, в том числе украшения Love от Картье из белого, желтого и розового золота с бриллиантами стоимостью от 550 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый в зависимости от количества камней.

Пользователи раскритиковали журналистку за пристрастие к роскоши.

«Ну что за лухари жизнь, Ксения Анатольевна! И картье и чёрная икра и частный борт. Неужели ютубчик так приносит или муж-актёр/режиссёр так гонорары поднял?» — написала Ксении одна из подписчиц.