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Родственникам Легкоступовой грозит уголовное преследование за развеивание ее праха 

Вероника Полынина 35 минут назад
Родственникам Легкоступовой грозит уголовное преследование за развеивание ее праха
Фото: РИА Новости
Родственникам певицы Валентины Легкоступовой может грозить уголовная ответственность за «надругательство над телом умершего», пишут «Дни.ру».
После кончины Легкоступовой ее дочь Анетта Бриль рассказывала, что родные собираются разделить прах певицы на две части. Одна из частей будет развеяна над Черным морем, как того якобы хотела сама Валентина, а другая захоронена на Троекуровском кладбище.
Спустя несколько месяцев прах певицы, наконец, был развеян в Крыму.

«Его развеяли над Черным морем, в Феодосии, напротив маяка», — рассказала Бриль.

Однако юристы отмечают, что в России развеивание праха официально не разрешено, а выдача урн с прахом в крематориях происходит только после того, как будут предоставлены документы, подтверждающие наличие места на кладбище или ниши в колумбарии.

«Если Легкоступова, действительно, хотела, чтобы ее прах был развеян, то этот факт должен быть зафиксирован в нотариально заверенном завещании или подтвержден несколькими свидетелями», — подчеркнул юрист.

По его словам, в противном случае родственников певицы могут привлечь к уголовной ответственности по статье о надругательстве над телами умерших. Статья предполагает наказание от штрафа до ограничения свободы.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах.
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Шоу-бизнес , Анетта Бриль
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