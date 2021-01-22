Ани Лорак испугала поклонников своим постом в Instagram

Пользователи Instagram обеспокоились судьбой певицы Ани Лорак , которая опубликовала кадры с новой фотоссесии, подписав их неоднозначным высказыванием. Подписчики попытались поддержать артистку, завалив ее комплиментами.

Пост появился в аккаунте Лорак 21 января. На первых двух фото певица изображена в мужских объятиях, на последующих изображена в одиночестве. Артистка выбрала для фотосессии нетипичный наряд: короткий топ и лосины с рисунками в китайском стиле.

«Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Поклонники певицы живо отреагировали на пост. Многие выразили беспокойство эмоциональным состоянием Лорак.

«Меня пугает подпись», — призналась amore.anilorak.

«Надеюсь у Вас все хорошо, Каролиночка», — отметила sasha_mixaylenko.

«Не надо грустностей», — fan_beautiful_diva_.

«Дальше лучше!» — пообещала srgv.ali.