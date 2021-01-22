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Москва

«Надеюсь все хорошо»: подписчики испугались за Ани Лорак 

Елена Прошина 1 час назад
Ани Лорак испугала поклонников своим постом в Instagram
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram обеспокоились судьбой певицы Ани Лорак, которая опубликовала кадры с новой фотоссесии, подписав их неоднозначным высказыванием. Подписчики попытались поддержать артистку, завалив ее комплиментами.
Пост появился в аккаунте Лорак 21 января. На первых двух фото певица изображена в мужских объятиях, на последующих изображена в одиночестве. Артистка выбрала для фотосессии нетипичный наряд: короткий топ и лосины с рисунками в китайском стиле.

«Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Поклонники певицы живо отреагировали на пост. Многие выразили беспокойство эмоциональным состоянием Лорак.
«Меня пугает подпись», — призналась amore.anilorak.
«Надеюсь у Вас все хорошо, Каролиночка», — отметила sasha_mixaylenko.
«Не надо грустностей», — fan_beautiful_diva_.
«Дальше лучше!» — пообещала srgv.ali.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», суд расторг брак певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной размолвки якобы стало появившееся в СМИ видео с Налчаджиоглу и киевлянкой Яной Беляевой, снятое в караоке-клубе. Ролик демонстрирует, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку. Также на записи видно, что они вместе собираются покинуть заведение. В 2020 году Лорак лишила бывшего мужа доли в компании «Ани Лорак Продакшн».
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Шоу-бизнес , Ани Лорак , Мурат Налчаджиоглу
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