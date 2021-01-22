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Москва

«Два дня лежала в лежку»: Королева о съемках в реалити-шоу 

Вероника Полынина 1 час назад
Съемки в реалити-шу «Племя» сильно подкосили здоровье Королевой
Фото: Instagram
Наташа Королева рассказала, что во время съемок в реалити-шоу «Племя» чуть не умерла от обезвоживания.
Как сообщал «Рамблер», после скандала с изменой Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко приняли предложение одного из телеканалов и уехали на африканский остров Занзибар, чтобы участвовать в реалити-шоу.
Певица в течение нескольких недель жила бок о бок с членами африканского племени. Во время съемок у Наташи Королевой резко ухудшилось здоровье.

«Началось сильное обезвоживание, очень плохая пресная вода! Два дня лежала в лежку», — рассказала она в «сторис» Instagram.

К счастью, певице удалось восстановить водный баланс, однако из Африки она вернулась похудевшей на шесть килограммов.
По словам Наташи Королевой, полноценный прием пищи у нее был только один раз в день. Все остальное питание составляли перекусы тропическими фруктами: манго, бананами и ананасами.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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