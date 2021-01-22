Съемки в реалити-шу «Племя» сильно подкосили здоровье Королевой

Наташа Королева рассказала, что во время съемок в реалити-шоу «Племя» чуть не умерла от обезвоживания.

Как сообщал «Рамблер», после скандала с изменой Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко приняли предложение одного из телеканалов и уехали на африканский остров Занзибар , чтобы участвовать в реалити-шоу.

Певица в течение нескольких недель жила бок о бок с членами африканского племени. Во время съемок у Наташи Королевой резко ухудшилось здоровье.

«Началось сильное обезвоживание, очень плохая пресная вода! Два дня лежала в лежку», — рассказала она в «сторис» Instagram.

К счастью, певице удалось восстановить водный баланс, однако из Африки она вернулась похудевшей на шесть килограммов.

По словам Наташи Королевой, полноценный прием пищи у нее был только один раз в день. Все остальное питание составляли перекусы тропическими фруктами: манго, бананами и ананасами.