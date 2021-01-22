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Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию одной из столичных больниц в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом, Алибасов заявляет, что приехал в больницу на обследование и «абсолютно здоров».

Как сообщал «Рамблер», в последнее время периодически появляются сообщения о проблемах продюсера со здоровьем.

Так, пиар-директор Вадим Горжанкин накануне заявлял, что у Алибасова серьезные проблемы с алкоголем. По его словам, Алибасов может выпивать по нескольку бутылок водки в сутки, из-за чего испытывает проблемы с памятью и сильную слабость. Он также рассказал, что продюсер, находясь в состоянии опьянения, падал с лестницы и засыпал с зажженной сигаретой.

Ранее на этой неделе Горжанкин заявлял, что Бари Алибасова держат взаперти и его «надо спасать».