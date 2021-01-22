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Москва

Алибасов попал в реанимацию 

Вероника Полынина 27 минут назад
Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию одной из столичных больниц в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом, Алибасов заявляет, что приехал в больницу на обследование и «абсолютно здоров».
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Как сообщал «Рамблер», в последнее время периодически появляются сообщения о проблемах продюсера со здоровьем.
Так, пиар-директор Вадим Горжанкин накануне заявлял, что у Алибасова серьезные проблемы с алкоголем. По его словам, Алибасов может выпивать по нескольку бутылок водки в сутки, из-за чего испытывает проблемы с памятью и сильную слабость. Он также рассказал, что продюсер, находясь в состоянии опьянения, падал с лестницы и засыпал с зажженной сигаретой.
Ранее на этой неделе Горжанкин заявлял, что Бари Алибасова держат взаперти и его «надо спасать».

«Что касается состояния здоровья Бари Каримовича, то оно, мягко говоря, плохое. Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет», — отметил он.

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Шоу-бизнес , Видео , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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