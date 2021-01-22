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Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав
Фото: Газета.Ru
Рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение авторских прав, сообщает РИА "Новости".
Заседание по иску против музыканта в Кировском районном суде Уфы назначено на 2 марта. Истец утверждает, что музыкант незаконно использует его песню в своей деятельности. Также он требует взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение в сумме 300 тыс. руб. и обязать его прекратить использовать эту песню без разрешения.
Истец уверен, что рэпер использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы. Ранее Моргенштерн ответил на предложение Пригожина отправиться на "Евровидение".
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Шоу-бизнес , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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