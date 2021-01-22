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«Дорогая, не повторяй старых ошибок»: Боня обратилась к Бузовой 

Вероника Полынина 1 час назад
Боня призвала Бузову сохранять достоинство после разрыва с Давой
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня посоветовала Ольге Бузовой сохранять достоинство после разрыва с Давидом Манукяном.

«Очень важно сохранить правильное, достойное лицо, мне кажется. Мне очень жаль, что ребята сейчас начинают сливать свои переписки, которые выставляют их не в лучшем свете. И очень жаль, что люди в порыве такого гнева делают вот такие ошибки», — сказала Боня изданию «360».

Боня также обратилась к Ольге Бузовой в Instagram. Она предупредила коллегу, что после выставленного на всеобщее обозрение «нижнего белья» Манукян к ней вряд ли вернется.

«Пожалуйста, дорогая, не повторяй ошибок старых. Сейчас в порыве гнева можно наделать много глупостей. Когда пошли в ход переписки личные и так далее, после этого ни один уважающий себя мужчина не вернется к женщине. Поэтому, Оль, не делай ошибок, остановись, пока сейчас тебе больно и тяжело, возьми паузу», — призвала Боня в «сторис».

Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее возлюбленный «творит страшные и не понятные вещи». Артистка подчеркнула, что все еще его любит, но не может быть с ним. Бузова также попросила подписчиков не задавать вопросов о Манукяне и помочь ей «выжить», потому что в настоящее время ее сестра борется с последствиями инсульта, а бабушка лечится от рака.
Позже в сториз Бузовой появился скриншот диалога из WhatsApp предположительно с Манукяном. В нем телеведущая указывает на пост его матери, в котором та называет блогера «самым добрым и человечным».

«Может пора рассказать твоей маме какое ты чудовище на самом деле ты меня бьешь плюешь в лицо и как оскорбляешь», — говорится в сообщении, которое Бузова отправила собеседнику (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Давид Манукян
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