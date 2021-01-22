Звезда «Холопа» рассказала о «сектах» для соблазнительниц 

Режиссер, актриса Ольга Дибцева рассказала о своем опыте походов на курсы по соблазнению мужчин в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». Она сравнила эти курсы с сектами.

Дибцева отметила, что на этих курсах женщин практически вынуждают кидаться на мужчин и неадекватно себя вести: сесть за его стол в ресторане и начать есть из его тарелки или броситься под его машину.

«То есть он едет к себе на Рублевку, а ты взяла и кинулась под колёса его машины. Он тебя подобрал, а ты ему: «Дай мне денег на чайник», — отметила актриса.

Она подчеркнула, что такие курсы унижают женщин.

Актриса добавила, что многие женщины боятся выглядеть сексуально из-за старых табу и запретов.

«Сексуальность — это в первую очередь свобода. Необходимо чувствовать себя открытой и уверенной в себе», — подчеркнула Дибцева.

Как писал «Рамблер», ранее актриса раскрыла информацию о своем муже. Его зовут Роман и он младше 34-летней Дибцевой на три года.

Актриса подчеркнула, что он творческий человек, у него была своя группа в Омске, с которой он гастролировал по всей Сибири. Однако в итоге он бросил музыку, переехал в Москву и занялся бизнесом в сфере IT.