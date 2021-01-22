Певица Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына 

View this post on Instagram A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) Певица Кети Топурия стала мамой. Недавно в своем Instagram-аккаунте она выставила первое фото новорожденного сына, а также рассекретила его имя и дату появления на свет. Оказалось, что звездная семья назвала малыша Адамом, он родился 21 января этого года.

Популярную певицу поздравили не только ее преданные почитатели, но и многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Александр Ревва Наталья Подольская , Лена Перминова и многие другие.

Напомним, предприниматель Лев Деньгов и 34-летняя певица Кети Топурия встречаются уже около трех лет. В ноябре прошлого года они официально зарегистрировали свои отношения, отметив это событие в кругу самых близких людей.

Само свадебное торжество пара планируют организовать в 2021 году, когда будут сняты все ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что у обоих есть дети от предыдущих браков: у певицы растет дочь Оливия, а ее нынешний супруг воспитывает сына Леонида и дочь Шошану.