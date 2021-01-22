Бузову раскритиковали после разрыва с Мануняном

«Очень важно сохранить правильное, достойное лицо, мне кажется. И мне очень жаль, что ребята сейчас начинают сливать свои переписки , которые выставляют их не в лучше свете, и очень жаль, что люди в порыве такого гнева делают вот такие ошибки», — прокомментировала журналистам Виктория Боня.