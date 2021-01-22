Бузову раскритиковали после разрыва с Мануняном

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Москва

Опубликовано видео совета Бони Бузовой после разрыва с Мануняном 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
Виктория Боня раскритиковала поведение Ольги Бузовой в социальных сетях. Светская львица не оценила поступок своей коллеги по телешоу «Дом-2», которая опубликовала на своей странице в Instagram новость о расставании со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

«Очень важно сохранить правильное, достойное лицо, мне кажется. И мне очень жаль, что ребята сейчас начинают сливать свои переписки , которые выставляют их не в лучше свете, и очень жаль, что люди в порыве такого гнева делают вот такие ошибки», — прокомментировала журналистам Виктория Боня.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова на праздновании своего 35-летия оттолкнула Даву, который устроил в ее честь фейерверк.
Шоу-бизнес , Видео , Виктория Боня , Давид Манукян
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