Бузову раскритиковали после разрыва с Мануняном

Виктория Боня раскритиковала поведение Ольги Бузовой в социальных сетях. Светская львица не оценила поступок своей коллеги по телешоу «Дом-2», которая опубликовала на своей странице в Instagram новость о расставании со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
«Очень важно сохранить правильное, достойное лицо, мне кажется. И мне очень жаль, что ребята сейчас начинают сливать свои переписки , которые выставляют их не в лучше свете, и очень жаль, что люди в порыве такого гнева делают вот такие ошибки», — прокомментировала журналистам Виктория Боня.