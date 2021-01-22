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Дима Билан потратил на отдых 5 миллионов рублей 

Александр Котлеткин 44 минуты назад
Дима Билан решил взять отпуск и улетел отдыхать на Мальдивы. Журналисты Passion.ru подсчитали, что 25 дней на райском острове обойдутся певцу в 5 миллионов рублей.
Так, стоимость перелета в бизнес-классе из Москвы в Мале составляет от 448 до 886 тысяч рублей в одну сторону. Артист живет на дорогой вилле примерно за 100 тысяч рублей в сутки.
«Мальдивы не впервые в моей жизни, но именно здесь, где вокруг тебя сплошной океан — я чувствую полную перезагрузку и защиту от внешних раздражителей и борьбы за место под солнцем! Я не был 2 года в отпуске и уже забыл, как это здорово! Спать, бассейн и океан, обеды и завтраки по расписанию — вот моя главная цель!» — рассказал поклонникам российский певец.
Билан уже покатался на роскошной яхте, сходил в Спа и насладился шикарным ужином.
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Шоу-бизнес , Фото , Дима Билан , passion.ru
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