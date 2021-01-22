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Умерла мать Кая Метова 

Газета.Ru и ещё 2 6 часов назад
Умерла мать певца Кая Метова
Фото: Газета.Ru
Эстрадный певец, исполнитель хитов "Вспомни меня" и "Position 2" Кай Метов рассказал о смерти своей матери Светланы. У себя в Instagram он признался, что до последнего не верил в смерть мамы.

"Дорогая любимая мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать", — написал он.

56-летний Кай Метов не раз признавался, что смог реализоваться на эстраде благодаря поддержке матери.
Сама Светлана Метова не имела отношения к шоу-бизнесу. Она работала няней, а после — воспитательницей в детском саду.
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