Бузова рассталась с Давой 

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — заявила Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он попросила подписчиков не задавать вопросов о Манукяне и помочь ей «выжить».

«Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — отметила она.

Бузова поблагодарила Манукяна за «мгновенья счастья» и подчеркнула, что «любила и любит».

«Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — заключила она.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах.