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Москва

Бузова рассталась с Давой 

Мария Иванова 50 минут назад
Бузова рассталась с Давой
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном (Дава). На своей странице в Instagram она написала, что все еще его любит, но не может быть с ним.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — заявила Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он попросила подписчиков не задавать вопросов о Манукяне и помочь ей «выжить».

«Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — отметила она.

Бузова поблагодарила Манукяна за «мгновенья счастья» и подчеркнула, что «любила и любит».

«Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — заключила она.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах.
Видео с прошедшей на пляже церемонии опубликовал «СтарХит», официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , StarHit
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