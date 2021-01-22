Валерий Сюткин рассказал о разводе с женой

62-летний бывший вокалист группы «Браво» Валерий Сюткин объяснил, почему развёлся с первой женой. По его словам, женщина не выдержала трудностей, которые были связаны с карьерой музыканта.

Стал в разы меньше получать. Она объявила, что ждать меня из трёхмесячных туров не будет, и ушла. Всё по-честному, — признался музыкант на телеканале «Россия 1».

Сюткин рассказал, что в молодости работал проводником поезда зарубежного сообщения, где ему платили суточные в валюте. Зарплата по тем временам считалась баснословной. Но когда будущий вокалист «Браво» женился, то решил связать себя с музыкой и ушёл петь в филармонию. Его доходы существенно снизились. Сюткин признался, что «был женат на рок-н-ролле» и все его следующие избранницы это принимали.

В браке с первой супругой у музыканта родилась дочь Елена. В прошлом году ей исполнилось 40 лет. С нынешней женой Виолой Сюткин живёт с 1993 года. В 2020 году у него родился сын Лео.