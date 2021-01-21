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Москва

Пиар-директор Алибасова рассказал о запоях продюсера 

Вероника Полынина 1 час назад
Пиар-директор Алибасова рассказал о запоях продюсера
Фото: РИА Новости
У Бари Алибасова серьезные проблемы с алкоголем, утверждает пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По словам Горжанкина, Алибасов может выпивать по нескольку бутылок водки в сутки.

«Сейчас он не принадлежит себе. Очень внушаемый. Может повторить любую фразу по желанию окружения не понимая, что он вообще говорит и зачем. Забывает имена, слова, даты при разговоре. Часто повторяет одно и тоже. У него сильная слабость», — сказал он «Пятому каналу».

Директор отметил, что из-за пристрастия к алкоголю с Алибасовым «может случиться все что угодно». Он рассказал, что продюсер засыпал с зажженной сигаретой и падал с лестницы во время похода за спиртным.
По мнению Горжанкина, продюсеру необходим постоянный уход, однако сын Алибасова Бари-младший изолировал отца в квартире и препятствует его общению с бывшей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая беспокоится за него и могла бы окружить его вниманием и заботой.
Горжанкин считает, что причиной всему является жажда денег: он рассекретил суммы заработков продюсера на ток-шоу и обвинил Бари-младшего в корыстных мотивах.
Как писал «Рамблер», ранее бывшая супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина забила тревогу, поскольку продюсер перестал выходить из дома и отвечать на звонки. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Федосеева-Шукшина готова обратиться с заявлением в полицию о том, что Алибасова держат в заложниках. 19 января актриса хотела попасть в квартиру мужа, но ей никто не открыл. Она предполагает, что продюсера заточил в квартире его сын Бари Алибасов-младший.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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