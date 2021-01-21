Пиар-директор Алибасова рассказал о запоях продюсера 

По словам Горжанкина, Алибасов может выпивать по нескольку бутылок водки в сутки.

«Сейчас он не принадлежит себе. Очень внушаемый. Может повторить любую фразу по желанию окружения не понимая, что он вообще говорит и зачем. Забывает имена, слова, даты при разговоре. Часто повторяет одно и тоже. У него сильная слабость», — сказал он «Пятому каналу».

Директор отметил, что из-за пристрастия к алкоголю с Алибасовым «может случиться все что угодно». Он рассказал, что продюсер засыпал с зажженной сигаретой и падал с лестницы во время похода за спиртным.

По мнению Горжанкина, продюсеру необходим постоянный уход, однако сын Алибасова Бари-младший изолировал отца в квартире и препятствует его общению с бывшей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая беспокоится за него и могла бы окружить его вниманием и заботой.

Горжанкин считает, что причиной всему является жажда денег: он рассекретил суммы заработков продюсера на ток-шоу и обвинил Бари-младшего в корыстных мотивах.