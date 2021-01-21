Внучку Боярского раскритиковали за откровенную фотосессию 

«Много косметики… и блестяшек… в чем суть?», «С раздвинутыми палочками ног даже свинья или замороженная курица выглядят сексуально», «Когда нечем гордиться, то свои телеса представляют на всеобщий просмотр?» — упрекнули Боярскую в комментариях.