Внучку Боярского раскритиковали за откровенную фотосессию 

Внучку народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерину раскритиковали за фотосессию в слишком откровенном образе.
22-летняя Екатерина опубликовала в Instagram кадры, на которых она позирует в коротком кожаном топе, блестящей мини-юбке и колготках в сеточку. Девушка лежит в позе, которую пользователи сочли провокационной.
«Много косметики… и блестяшек… в чем суть?», «С раздвинутыми палочками ног даже свинья или замороженная курица выглядят сексуально», «Когда нечем гордиться, то свои телеса представляют на всеобщий просмотр?» — упрекнули Боярскую в комментариях.
«Когда нечем гордиться, то остаётся только убогие комментарии писать;)», — ответила недоброжелателям Екатерина.
Впрочем, большинству поклонников начинающей певицы фотосессия понравилась.
Екатерина Боярская — дочь депутата Госдумы Сергея Боярского и внучка актера Михаила Боряского. Летом Екатерина записала дебютную композицию Bad Girl под псевдонимом VENNA.