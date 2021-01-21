Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Внучку Боярского раскритиковали за откровенную фотосессию 

Вероника Полынина 35 минут назад
Внучку Боярского раскритиковали за откровенную фотосессию
Фото: Instagram
Внучку народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерину раскритиковали за фотосессию в слишком откровенном образе.
22-летняя Екатерина опубликовала в Instagram кадры, на которых она позирует в коротком кожаном топе, блестящей мини-юбке и колготках в сеточку. Девушка лежит в позе, которую пользователи сочли провокационной.

«Много косметики… и блестяшек… в чем суть?», «С раздвинутыми палочками ног даже свинья или замороженная курица выглядят сексуально», «Когда нечем гордиться, то свои телеса представляют на всеобщий просмотр?» — упрекнули Боярскую в комментариях.

«Когда нечем гордиться, то остаётся только убогие комментарии писать;)», — ответила недоброжелателям Екатерина.

Впрочем, большинству поклонников начинающей певицы фотосессия понравилась.
Екатерина Боярская — дочь депутата Госдумы Сергея Боярского и внучка актера Михаила Боряского. Летом Екатерина записала дебютную композицию Bad Girl под псевдонимом VENNA.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Боярский , Михаил Боярский , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение