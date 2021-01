Поклонники похвалили Боярскую за образ без макияжа

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без макияжа. Подписчики завалили артистку комплиментами.

Пост появился в ленте 20 января. На снимке Боярская изображена сидящей на диване в купальнике. При этом видно, что актриса находится в домашней обстановке и абсолютна не накрашена.

«Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Are you seriously? (Вы серьезно? — пер. с англ.)», написала Боярская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По всей видимости артистка имеет в виду, что в ближайшие выходные ее ждет работа на театральной сцене в спектакле по роману Федора Достоевского . Пользователи соцсети в первую очередь обратили внимание на внешний вид актрисы.

«Красавица от природы», — написала ludadior.

«Вы прекрасны», — добавила gatsanastasiia6840.

«Спасибо, что напомнили, обязательно посмотрю, люблю классику, да ещё с такой красотой», — поблагодарила nat19.57.