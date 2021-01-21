Поклонники похвалили Боярскую за образ без макияжа

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без макияжа. Подписчики завалили артистку комплиментами.
Пост появился в ленте 20 января. На снимке Боярская изображена сидящей на диване в купальнике. При этом видно, что актриса находится в домашней обстановке и абсолютна не накрашена.
«Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Are you seriously? (Вы серьезно? — пер. с англ.)», написала Боярская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По всей видимости артистка имеет в виду, что в ближайшие выходные ее ждет работа на театральной сцене в спектакле по роману Федора Достоевского. Пользователи соцсети в первую очередь обратили внимание на внешний вид актрисы.
«Красавица от природы», — написала ludadior.
«Вы прекрасны», — добавила gatsanastasiia6840.
«Спасибо, что напомнили, обязательно посмотрю, люблю классику, да ещё с такой красотой», — поблагодарила nat19.57.
Не все звезды отечественного шоу-бизнеса удостаиваются похвалы за свой внешний вид без косметики. Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram не узнали Аллу Пугачеву на снимке, на котором примадонна изображена без макияжа. Подписчики певицы сочли фото неудачным и посоветовали ей не выкладывать подобные снимки на всеобщее обозрение.