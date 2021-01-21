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Бывшая жена рыжего из «Иванушек» раскрыла секрет замужества 

Вероника Полынина 59 минут назад
Бывшая жена рыжего из «Иванушек» раскрыла секрет замужества
Фото: Instagram
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова рассказала, как выйти замуж с двумя детьми.
Подписчица попросила у Марии совета, как выйти замуж или найти хорошего мужчину, будучи мамой двоих детей. Зубкова ответила, что сначала нужно «полюбить себя и быть в гармонии с самой собой, понять, зачем вам муж и кто для вас хороший мужчина».

«А потом он сам появится. Или сами поймете, что не так», — написала она.

Как сообщал «Рамблер», Мария в течение 16 лет была замужем за солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым. В браке родились двое сыновей — Иван и Артемий. В 2019 году Мария ушла от музыканта к баскетболисту Андрею Зубкову. В декабре того же года пара поженилась, а в январе 2020-го у них родился сын Александр. В ноябре стало известно, что Мария снова беременна.
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Шоу-бизнес , Андрей Зубков
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