Бывшая жена рыжего из «Иванушек» раскрыла секрет замужества 

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова рассказала, как выйти замуж с двумя детьми.

Подписчица попросила у Марии совета, как выйти замуж или найти хорошего мужчину, будучи мамой двоих детей. Зубкова ответила, что сначала нужно «полюбить себя и быть в гармонии с самой собой, понять, зачем вам муж и кто для вас хороший мужчина».

«А потом он сам появится. Или сами поймете, что не так», — написала она.