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Москва

Автор видео с изменой Тарзана рассказала всю правду 

Елена Прошина 1 час назад
Автор видео с изменой Тарзана рассказала всю правду
Фото: ТАСС
Автор скандального видео с голыми Тарзаном и его любовницей Милана Миломанова рассказала «Комсомольской правде», как всё происходило на самом деле. По ее словам, подруга специально попросила ее приехать к мужу Наташи Королевой, чтобы снять ролик, а потом с помощью него начала зарабатывать. Сегодня Миломанову пытаются выставить крайней в деле о распространении порнографии.
Девушка знала об отношениях подруги Анастасии Шульженко с Сергеем Глушко (Тарзаном), поэтому, не раздумывая согласилась на просьбу помочь снять видео. Миломанова отрицает, что участвовала в оргии. Она отметила, что в квартире у Тарзана они с подругой пили виски с колой, а хозяин — воду из кулера. Когда у пары дело дошло до интима, Миломанова вышла на балкон.

«Появляется Настя: "Ну ты чего, подсними нас". Я достала телефон и, не вставая с дивана, сняла через открытую дверь, как они голые по очереди заходят в ванну», — рассказала девушка.

Позже она отправила короткое видео Шульженко. Любовница Тарзана впоследствии поинтересовалась, можно ли «у Малахова» подзаработать на этом ролике. Миломанова дала контакты знакомых телевизионщиков, разразился скандал. Шульженко в итоге, по ее словам, получила деньги и известность, а с ней просто перестала общаться. Более того недавно Миломанова узнала, что проходит по делу об изготовлении и распространении порнографии, за что уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

«За одно могу ручаться: это точно не моя идея. Я боюсь, что Наташа Королева) считает меня главным злодеем в этой истории, потому что Настя благодаря своей внешности выглядит бедной овечкой. Но на самом деле она волк в овечьей шкуре!» — заявила она.

Адвокат Миломановой Серей Черкашин заявил журналистам, что из правоохранительных органов к девушке пока не обращались. Он надеется, что когда речь пойдет об избрании меры пресечения, суд оставит его подзащитную на свободе. По его словам, у Миломановой не было умысла на распространение порнографии, а значит в ее действиях отсутствует состав преступления. Это является главным основанием освободить девушку от уголовного преследования, резюмировал юрист.
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