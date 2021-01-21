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Цымбалюк-Романовская рассказала о первом сексе с Джигарханяном 

Елена Прошина 1 час назад
Цымбалюк-Романовская рассказала о первом сексе с Джигарханяном
Фото: ТАСС
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская занялась с ним сексом после второй встречи. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».
Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Джигарханяна. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. 14 ноября 2020-го актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.
Сегодня Цымбалюк-Романовская рассказала, что влюбилась в Джигарханяна, когда ей было 16 лет, впервые встретилась с ним в 20 в его гримерной, куда он пригласил ее как поклонницу.
Во второй раз они встретились гораздо позже в Москве. Актер пригласил будущую жену на репетицию спектакля, потом — на ужин в грузинском ресторане, а потом — домой «чай попить».

«Я так обрадовалась!» — рассказала она.

Цымбалюк-Романовская призналась, что не стала кокетничать и приняла приглашение, потому что кокетничать бессмысленно, когда к тебе идет твоя мечта. Она рассказала, что очень волновалась, но понимала, что Джигарханян — это ее человек. На следующий день актер отвез ее на вокзал, проводил в Киев и пообещал приглашать в Москву.
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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
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