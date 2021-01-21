Соседов назвал Моргенштерна недостаточно популярным для «Евровидения»

У рэпера Моргенштерна, заявившего о своем желании принять участие в песенном конкурсе «Евровидение», нет реноме и статуса, а также достаточной популярности, чтобы представлять Россию . Об этом Teleprogramma.pro заявил музыкальный критик Сергей Соседов

«Рамблер» писал, что ранее Моргенштерн заявил о желании поехать на песенный конкурс на своей странице в Instagram. Он также в нецензурной форме подчеркнул, что уверен в победе.

Кроме того, артист репостнул реакцию на свое заявление рэпера Тимати , который поддержал коллегу.

По мнению Соседова, Моргенштерну рано задумываться об участии в престижном международном конкурсе.

«У него пока нет реноме и статуса. Популярности в соцсетях у незрелых подростков недостаточно для участия. «Евровидение» — солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно. Подростки подростками, а «Евровидение» «Евровидением»», — отметил он.

Критик уверен, что выступать от России должна группа Little Big.