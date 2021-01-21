Соседов назвал Моргенштерна недостаточно популярным для «Евровидения»

У рэпера Моргенштерна, заявившего о своем желании принять участие в песенном конкурсе «Евровидение», нет реноме и статуса, а также достаточной популярности, чтобы представлять Россию. Об этом Teleprogramma.pro заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Рамблер» писал, что ранее Моргенштерн заявил о желании поехать на песенный конкурс на своей странице в Instagram. Он также в нецензурной форме подчеркнул, что уверен в победе.
Кроме того, артист репостнул реакцию на свое заявление рэпера Тимати, который поддержал коллегу.
По мнению Соседова, Моргенштерну рано задумываться об участии в престижном международном конкурсе.
«У него пока нет реноме и статуса. Популярности в соцсетях у незрелых подростков недостаточно для участия. «Евровидение» — солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно. Подростки подростками, а «Евровидение» «Евровидением»», — отметил он.
Критик уверен, что выступать от России должна группа Little Big.
«Они не смогли выступить из-за ковида в прошлом году. Мы вообще сейчас не должны обсуждать, кто поедет, кроме них (…) Моргенштерн, кроме успеха у подростков, ничего за спиной не имеет. Это, согласитесь, слабый козырь, чтобы поехать на «Евровидение», — уверен он.