Внучку Боярского затравили за сексуальные фото 

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Внучка актера Михаила Боярского Екатерина опубликовала в Instagram кадры с фотосессии в коротком топе и юбке. Некоторых интернет-пользователей возмутило, что девушка «представляет на всеобщий просмотр» свое тело.

«С раздвинутыми палочками ног, даже свинья или замороженная курица выглядят сексуально», — написала в комментариях к фото @lyubov.yurgens (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Когда нечем гордиться, то свои телеса представляют на всеобщий просмотр?» — добавила @nik_4819.

Некоторые комментаторы сравнили девушку с ее тетей, актрисой Елизаветой Боярской.

«Много косметики… и блестяшек… в чем суть? Вот Елизавета — красивая… а это — обычная девушка…» — заявила @bessnake.

«Согласна…» — написала в ответ на это внучка актера.

При этом многим ее фотосессия понравилась — Боярскую назвали красавицей, женственной и оригинальной.

«Красота, которая обезоруживает мужчин», — написала @valentinabaksaeva.

Как писал «Рамблер», ранее Елизавета Боярская опубликовала в Instagram фото без макияжа и получила море комплиментов.

На снимке Боярская запечатлена в купальнике. Подписчики отметили, что актриса — «красавица от природы» и «даже без макияжа остается очень яркой».