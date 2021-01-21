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Москва

Внучку Боярского затравили за сексуальные фото 

Елена Прошина 1 час назад
Внучку Боярского затравили за сексуальные фото
Фото: Instagram
Внучка актера Михаила Боярского Екатерина опубликовала в Instagram кадры с фотосессии в коротком топе и юбке. Некоторых интернет-пользователей возмутило, что девушка «представляет на всеобщий просмотр» свое тело.
«С раздвинутыми палочками ног, даже свинья или замороженная курица выглядят сексуально», — написала в комментариях к фото @lyubov.yurgens (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Когда нечем гордиться, то свои телеса представляют на всеобщий просмотр?» — добавила @nik_4819.
Некоторые комментаторы сравнили девушку с ее тетей, актрисой Елизаветой Боярской.
«Много косметики… и блестяшек… в чем суть? Вот Елизавета — красивая… а это — обычная девушка…» — заявила @bessnake.
«Согласна…» — написала в ответ на это внучка актера.
При этом многим ее фотосессия понравилась — Боярскую назвали красавицей, женственной и оригинальной.
«Красота, которая обезоруживает мужчин», — написала @valentinabaksaeva.
Как писал «Рамблер», ранее Елизавета Боярская опубликовала в Instagram фото без макияжа и получила море комплиментов.
На снимке Боярская запечатлена в купальнике. Подписчики отметили, что актриса — «красавица от природы» и «даже без макияжа остается очень яркой».
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский
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