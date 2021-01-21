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Бабкина станцевала в сверкающем наряде 

Елена Прошина 20 минут назад
Бабкина станцевала в сверкающем наряде
Фото: Instagram
Певица Надежда Бабкина показала в сторис своего Instagram серию видео с танцами. Артистка запечатлена на них в блестящей кофте, юбке в пайетках и с новой укладкой.
Позже Бабкина опубликовала фотографию с этой же стрижкой, но в другом образе. Подписчики певицы одобрили изменения.
«Такое Преображение!?! Надежда, Вы Большая Молодец! Больше 25 лет и не дашь!» — написала в комментариях @ludmila.gmyzina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Стильная Надежда с прекрасной укладкой», — добавила @_tatiana_emelianova.
«Чудесно выглядите! Вы худеете не по дням а по часам!» -заявила @zagadka.
Как писал «Рамблер», ранее пользователи заподозрили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой из-за ее фото без макияжа. Подписчики певицы решили, что она изменилась до неузнаваемости, и призвали «остановиться».
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
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