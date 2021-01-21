Бабкина станцевала в сверкающем наряде 

Певица Надежда Бабкина показала в сторис своего Instagram серию видео с танцами. Артистка запечатлена на них в блестящей кофте, юбке в пайетках и с новой укладкой.

Позже Бабкина опубликовала фотографию с этой же стрижкой, но в другом образе. Подписчики певицы одобрили изменения.

«Такое Преображение!?! Надежда, Вы Большая Молодец! Больше 25 лет и не дашь!» — написала в комментариях @ludmila.gmyzina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Стильная Надежда с прекрасной укладкой», — добавила @_tatiana_emelianova.

«Чудесно выглядите! Вы худеете не по дням а по часам!» -заявила @zagadka.