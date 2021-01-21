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Москва

Тарасов попытался испортить день рождения Бузовой 

Елена Прошина 24 минуты назад
Тарасов намекнул на беременность Костенко
Фото: ТАСС
Портал Popcake.tv рассказал, что футболист Дмитрий Тарасов необычно «поздравил» бывшую жену, телеведущую Ольгу Бузову с днем рождения, пустив слух о беременности своей супруги Анастасии Костенко.
В интервью «Чемпионату» Тарасов заявил, что его жена пока не хочет делать прививку от коронавируса, так как «непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину».
Слова футболиста были восприняты как сообщение о третьей беременности Костенко (вторую дочь она родила меньше года назад, в феврале 2020-го).
Позже Костенко объяснила, что планирует беременность, «но не так же сразу».
Popcake.tv обратил внимание, что интервью с Тарасовым вышло за несколько дней до дня рождения Бузовой. По версии издания, слова о беременности могли стать «неудачной попыткой испортить настроение» бывшей.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и блогера Давида Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах.
Видео с прошедшей на пляже церемонии опубликовал «СтарХит», официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян , Ольга Бузова , StarHit
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