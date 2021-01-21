Тарасов намекнул на беременность Костенко

В интервью «Чемпионату» Тарасов заявил , что его жена пока не хочет делать прививку от коронавируса, так как «непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину».

Слова футболиста были восприняты как сообщение о третьей беременности Костенко (вторую дочь она родила меньше года назад, в феврале 2020-го).

Позже Костенко объяснила, что планирует беременность, «но не так же сразу».

Popcake.tv обратил внимание, что интервью с Тарасовым вышло за несколько дней до дня рождения Бузовой. По версии издания, слова о беременности могли стать «неудачной попыткой испортить настроение» бывшей.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и блогера Давида Манукяна . СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах.