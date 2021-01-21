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Ивлеева едва не провалилась под лед 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Ивлеева едва не провалилась под лед
Фото: Instagram
Телеведущая Анастасия Ивлеева едва не провалилась под лед на Неве. Видеозапись опасной прогулки опубликована в Instagram ведущей.
На записи Ивлеева спускается к реке и наступает на лед, который не выдерживает ее веса и трескается.
К счастью, телеведущая ступила на тонкий лед только одной ногой и вовремя успела одернуть ее и убежать к берегу.
К слову, выход на лед в Санкт-Петербурге категорически запрещен.
Подписчики телеведущей обратили внимание, что она гуляет в мороз без шапки. Отсутствие головного убора пользователи объяснили желанием Ивлеевой продемонстрировать новую прическу — в Санкт-Петербург Анастасия приехала с нарощенными волосами.
Как писал «Рамблер», 29 декабря в Ростовской области трое школьников гуляли на пруду, под одним из них треснул лед, и он провалился под воду. К счастью, ушедшего под воду мальчика увидел из окна 18-летний студент. Он выбежал из дома и помог школьнику удержаться на плаву до приезда спасателей. Мальчик не пострадал.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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