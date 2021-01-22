Александр Гордон попал в больницу с коронавирусом 

Известный телеведущий Александр Гордон слег с коронавирусом. На днях его госпитализировали в одну из московских больниц. Как сообщил «Комсомольской правде» друг знаменитости, у 56-летнего журналиста оказался положительный тест на CoViD-19 и вдобавок поднялась высокая температура.

Напомним, что Гордон известен не только своей писательской и телевизионной деятельностью, но и рядом романов с девушками значительно младше него. Мужчина четыре раза был женат. Две его последние супруги являлись его же студентками.

С четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой он тайно расстался летом 2020 года после шести лет брака. В этом союзе у ведущего родились два сына. Также у него есть две дочери от предыдущих отношений.