Дима Билан улетел отдыхать на океанское побережье в начале января. Певец рассказывал, что пробудет там 25 дней.

Бали, Мальдивы. После новогодних праздников измотанные и уставшие российские знаменитости массово мигрировали в отпуск к берегу океана. Зимой 2020-2021 годов выбор, куда можно отправиться погреть тела, небольшой. Дорогих туристов принимают Эмираты, Занзибар

Во сколько же ему обошелся отдых на тропическом острове «всего в 30 минутах на гидроплане от Мале», как пишут на сайте туроператора? По примерным подсчетам, отпуск обошелся Билану в сумму около 5 млн рублей.

www.instagram.com/bilanofficial/

На вилле артист отдыхает не один: он все время говорит «мы», да и кто-то же снимает его на фоне пальм и волн. За расчет стоимости отдыха взяли одного человека.

В середине января стоимость перелета из Москвы в Мале варьируется от 448 до 886 тысяч рублей в одну сторону в бизнес-классе (в зависимости от столичного аэропорта и пересадки — с ней дешевле). Можно добраться до Мальдив и на частном самолете, как это сделала Полина Гагарина . Стоимость такого путешествия обойдется от 2 до 5 млн рублей.

Выходит, что за перелет туда и обратно Билан отдаст 1,772 млн рублей, если считать, что он полетит бизнес-классом. Правда, на днях артист жаловался, что не может найти подходящих билетов, чтобы вернуться домой.

Дима Билан живет на дорогой вилле, суточная аренда которой 1462 доллара в сутки (107,9 тысячи рублей). Значит, аренда виллы на весь период отпуска обойдется примерно в 2,69 млн рублей. На сайте туроператорв указано, что цена ужинов входит в стоимость жилья.

www.instagram.com/bilanofficial/

Правда, тем, кто снимает виллу более чем на 7 дней, предоставляют скидку.

Получается, что только за перелет и проживание Билан заплатил 4,5 млн рублей. Сюда нужно прибавить расходы на ресторан, экскурсии (в том числе прогулки на комфортабельных яхтах), подарки (наверное) родным и близким, которающим зиму в холодной Москве. И, учитывая эти расходы, чек вырастет еще на несколько сотент тысяч рублей.

В итоге за отдых на Мальдивах Дима Билан заплатит около 5 млн рублей.

www.instagram.com/bilanofficial/

Кстати, накануне Моргенштерн повастался своим в буквальном смысле слова золотым ужином в Дубае. Здесь он побывал в ресторане известного турецкого повара Нусрета Гекче , известного оригинальной подачей мясных блюд. Шеф при гостях разрезал стейк, укутанный в золото.

После блогер и «певец» похвастался чеком за ужин с друзьями. В переводе на наши деньги Моргенштерн заплатил 200 тысяч рублей. «Х…я (фигня), я думал больше будет. Привет нищим!», — прокомментировал он видео.