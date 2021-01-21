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Дима Билан заплатил за отдых на Мальдивах около 5 млн рублей 

Passion.ru 44 минуты назад
Дима Билан улетел отдыхать на океанское побережье в начале января. Певец рассказывал, что пробудет там 25 дней.
После новогодних праздников измотанные и уставшие российские знаменитости массово мигрировали в отпуск к берегу океана. Зимой 2020-2021 годов выбор, куда можно отправиться погреть тела, небольшой. Дорогих туристов принимают Эмираты, Занзибар, Бали, Мальдивы.
На Мальдивах же отдохнули Ирина Дубцова, Роман Костомаров с семьей, Ольга Бузова и Давид Манукян. Сейчас там наслаждается чистейшим океаном Дима Билан. Причем, удовольствие он растянул на 25 дней. Об этом артист рассказала в Instagram.
Во сколько же ему обошелся отдых на тропическом острове «всего в 30 минутах на гидроплане от Мале», как пишут на сайте туроператора? По примерным подсчетам, отпуск обошелся Билану в сумму около 5 млн рублей.
www.instagram.com/bilanofficial/
На вилле артист отдыхает не один: он все время говорит «мы», да и кто-то же снимает его на фоне пальм и волн. За расчет стоимости отдыха взяли одного человека.
В середине января стоимость перелета из Москвы в Мале варьируется от 448 до 886 тысяч рублей в одну сторону в бизнес-классе (в зависимости от столичного аэропорта и пересадки — с ней дешевле). Можно добраться до Мальдив и на частном самолете, как это сделала Полина Гагарина. Стоимость такого путешествия обойдется от 2 до 5 млн рублей.
Выходит, что за перелет туда и обратно Билан отдаст 1,772 млн рублей, если считать, что он полетит бизнес-классом. Правда, на днях артист жаловался, что не может найти подходящих билетов, чтобы вернуться домой.
Дима Билан живет на дорогой вилле, суточная аренда которой 1462 доллара в сутки (107,9 тысячи рублей). Значит, аренда виллы на весь период отпуска обойдется примерно в 2,69 млн рублей. На сайте туроператорв указано, что цена ужинов входит в стоимость жилья.
www.instagram.com/bilanofficial/
Правда, тем, кто снимает виллу более чем на 7 дней, предоставляют скидку.
Получается, что только за перелет и проживание Билан заплатил 4,5 млн рублей. Сюда нужно прибавить расходы на ресторан, экскурсии (в том числе прогулки на комфортабельных яхтах), подарки (наверное) родным и близким, которающим зиму в холодной Москве. И, учитывая эти расходы, чек вырастет еще на несколько сотент тысяч рублей.
В итоге за отдых на Мальдивах Дима Билан заплатит около 5 млн рублей.
www.instagram.com/bilanofficial/
Кстати, накануне Моргенштерн повастался своим в буквальном смысле слова золотым ужином в Дубае. Здесь он побывал в ресторане известного турецкого повара Нусрета Гекче, известного оригинальной подачей мясных блюд. Шеф при гостях разрезал стейк, укутанный в золото.
После блогер и «певец» похвастался чеком за ужин с друзьями. В переводе на наши деньги Моргенштерн заплатил 200 тысяч рублей. «Х…я (фигня), я думал больше будет. Привет нищим!», — прокомментировал он видео.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Роман Костомаров , Нусрет Гекче , Давид Манукян , Дима Билан , Ирина Дубцова , Полина Гагарина , Ольга Бузова , Бали , Занзибар , Индонезия , Мале , Мальдивы , Москва , Танзания
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