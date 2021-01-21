Ефремову нашли работу в колонии 

По данным издания, в ИК-4 есть собственное производство муки, отрубей, гороха, пшена, стирального порошка, дезинфицирующих средств, беседок, мангалов и защитных костюмов.

Актера устроили на «одно из самых легких и скучных производств» — он вставляет замки в молнии на комбинезоне «Каспер». Это защитный комбинезон, устойчивый к высокой влажности и перепадам температур.

Его используют в пищевой промышленности, медицине, строительстве, на различных производствах и в сельском хозяйстве. В розницу костюм стоит 110-170 рублей.

«Собеседник» отмечает, что Ефремову пообещали место в клубе или библиотеке после освобождения заключенных, которые работают там сейчас.

Как писал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сначала актер говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове признал вину.