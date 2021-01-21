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Москва

Ефремову нашли работу в колонии 

Мария Иванова 1 час назад
Ефремову нашли работу в колонии
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в Белгородской области, помогает своей колонии производить комбинезоны. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, в ИК-4 есть собственное производство муки, отрубей, гороха, пшена, стирального порошка, дезинфицирующих средств, беседок, мангалов и защитных костюмов.
Актера устроили на «одно из самых легких и скучных производств» — он вставляет замки в молнии на комбинезоне «Каспер». Это защитный комбинезон, устойчивый к высокой влажности и перепадам температур.
Его используют в пищевой промышленности, медицине, строительстве, на различных производствах и в сельском хозяйстве. В розницу костюм стоит 110-170 рублей.
«Собеседник» отмечает, что Ефремову пообещали место в клубе или библиотеке после освобождения заключенных, которые работают там сейчас.
Как писал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сначала актер говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове признал вину.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , ИД "Собеседник"
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