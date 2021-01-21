Цымбалюк-Романовская назвала «безобидным» роман с Шаляпиным

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своих отношениях с бывшим участником "Фабрики 6" Прохором Шаляпиным

После развода с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном Виталина впала в депрессию. Она призналась, что этот период в ее жизни был очень тяжелым. В какой-то момент пианистка решила, что нужно отвлечься от "волны негатива", которая шла в ее сторону.

"У меня еще тогда шли суды, меня так утомил этот публичный утрированный негатив, а Прохор очень хороший партнер по телешоу. Мне кажется, что это прекрасно сработало", — сказала она в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!"

Светская львица добавила, что не обо всем заранее договорилась с Шаляпиным. В итоге они стали ходить как пара на ток-шоу и даже заявили о своем желании сыграть свадьбу. Виталина вспоминает эту историю с улыбкой и называет роман с певцом "очень безобидным". Благодаря этому творческому союзу появились "две прекрасные песни", заметила бывшая жена Джигарханяна. Она считает, что сам Армен Борисович отнесся бы к этому невинному розыгрышу с юмором.