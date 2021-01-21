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Москва

Актриса Хилькевич в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Актриса Хилькевич рассказала о сексуальных домогательствах в 15 лет
Фото: annakhilkevich/instagram.com
Актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», подверглась сексуальным домогательствам со стороны режиссёра. Ей тогда было 15 лет. Об этом артистка рассказала на своей официальной странице в социальной сети.
На протяжении нескольких лет Хилькевич не упоминала публично об этой истории. Отчасти она приняла такое решение из-за волны скандалов на фоне дела Харви Вайнштейна, голливудского продюсера и предполагаемого насильника.
Как рассказала звезда сериала, сейчас она уже может сообщить о случившемся, однако называть имена не собирается — публичный суд ей не нужен.
Травмирующий опыт был получен девушкой в 15 лет. Тогда она была молодой актрисой и не общалась с людьми из индустрии. Анна в один из дней, мечтая попасть в кино, пришла на «Мосфильм». Там ей удалось поговорить с режиссёром, который сказал, что напишет СМС с адресом и временем, на которое будет назначена встреча. И вот заветное сообщение девушке наконец пришло.
Я приезжаю к назначенному адресу — это жилой дом. Поднимаюсь, захожу — понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссёр, по квартире ходит ещё один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссёр пригласил меня в гостиную, — написала артистка в Instagram.
Далее Анна спросила, хотят ли её подписчики знать, что случилось дальше, остальные детали истории так и не раскрыв.
Как ранее передавал NEWS.ru, Хилькевич, задумавшая в прошлом году сменить имя дочери Маше, объяснила, почему до сих пор этого не сделала. Двухлетняя девочка сама себя называет Аней, мать решила переименовать её в Анну-Марию.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анна Хилькевич , Харви Вайнштейн
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